GfVip5 Patrizia De Blanck | ci sono ma…

Sempre più vicina la prima puntata del GfVip5, Patrizia De Blanck sarà una concorrente ma con solo se ci saranno determinate condizioni. Patrizia De Blanck: cosa chiede Per partecipare al Gf Vip 5 la Contessa ha fatto delle richieste precise alla produzione e le ha già rese note al pubblico. In una intervista in cui parla proprio del Gf Vip e delle sue richieste. A fare da apri pista il caso Malgioglio e anche la possibilità data a Barbara Alberti nella scorsa edizione di dormire da sola. Patrizia De Blanck vuole una stanza singola. Ecco la famosa richiesta di cui tutti parlano.

Il Grande Fratello Vip promette un cast d'eccezione. In partenza dal 14 settembre su Canale 5, per la seconda volta al timone del reality, il conduttore Alfonso Signorini sarà affiancato in studio dag ...

