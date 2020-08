Filippine, attentato a Jolo: due esplosioni, morte almeno 10 persone (Di lunedì 24 agosto 2020) attentato a Jolo, nel sud delle Filippine. Due bombe sono esplose poco fa, uccidendo almeno 10 persone e ferendone quasi 40 Le Filippine sono nel caos. Poco fa, due bombe sono esplose a Jolo, vera e propria roccaforte islamica nel sud del Paese. Stando a quanto riportato dall’Agi, nell’attacco sarebbe stata utilizzata anche una kamikaze. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

