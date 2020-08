Angela Merkel, solidarietà europea con il timer: “il debito comune è esperienza limitata e circoscritta” (Di lunedì 24 agosto 2020) La solidarietà europea non è qui per restare. Lo chiarisce la cancelliera tedesca Angela Merkel spiegando oggi, tramite il suo portavoce, che il debito comune Ue, concordato nel corso dell’emergenza Covid-19, è una “misura limitata” e “chiaramente circoscritta”. Il portavoce del governo, Steffen Seibert ha precisato che si tratta di una risposta “straordinaria” a una situazione straordinaria in cui si trova l’Europa. Lo riportano i media tedeschi. Il chiarimento arriva dopo che il ministro delle finanze Olaf Scholz, scelto dalla Spd come candidato alla cancelleria, aveva detto che l’indebitamento congiunto non è un fuoco di paglia legato alla crisi, ma un “passo in avanti” per la Germania e ... Leggi su ilfattoquotidiano

