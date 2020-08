Scomparsa a Crema, nessuna traccia nella vasca di liquami (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 23 AGO - nessuna traccia di Sabrina Beccalli nella vasca agricola che è stata svuotata dai liquami nel corso delle indagini sulla Scomparsa della donna di Crema, per cui è in custodia ... Leggi su corrieredellosport

