Inter, Orrico: “Allegri è un aziendalista, ecco qual è la differenza con Conte” (Di domenica 23 agosto 2020) Corrado Orrico ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della possibilità che Massimiliano Allegri prenda il posto di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: “La differenza tra i due sta nel fatto che Conte se ne va dando un calcio alla porta, mentre Allegri è un aziendalista. Quando la Juventus lo ha esonerato lo ha fatto solamente dopo avergli rinnovato il contratto per due anni. Penso che Conte sia migliore sul piano del lavoro di campo, Allegri invece è un commerciante ambulante che rappresenta la convenienza. E’ bravo a vendere la merce ovunque va“. Leggi su sportface

