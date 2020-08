Hashish e marijuana in casa: fermato pusher 28enne (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Salita Pozzano. All’interno di un barattolo della cucina, gli agenti hanno trovato un pezzo di Hashish del peso di 50 grammi, 11 grammi di marijuana e la somma di 1.280 euro. Raffaele Perillo, 28enne stabiese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

