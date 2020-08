Ghanese irrompe in villa e minaccia di violentare moglie imprenditore (Di domenica 23 agosto 2020) Nelle ore in cui il Governatore della Sicilia, Musumeci, firma l’ordinanza di sgombero dei centri di accoglienza giunti ben oltre il punto di saturazione, due storie di illegalità e violenza attribuibili ad extracomunitari giungono da Varcaturo, località di Giugliano in Campania. Così le rendono note i Carabinieri della locale stazione: “I Carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 42enne di origini ghanesi già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi nei confronti di un noto commerciante della zona costiera di Giugliano in Campania e dei suoi familiari. Aveva minacciato di morte tutta la ... Leggi su ladenuncia

