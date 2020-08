Inter, è un ritorno tra le grandi (Di sabato 22 agosto 2020) Meglio non poteva iniziare e peggio non poteva finire l'Europa League dell' Inter : dal rigore di Lukaku in avvio per una finale da vincere dopo dieci anni di attesa, fino alla deviazione decisiva ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Calciomercato - L’#Inter e il ritorno di #Perisic: c’è l’apertura se il #BayernMonaco non dovesse riscattarlo - _the_Escapist_ : Ieri, durante il break di Siviglia-Inter, è passata la pubblicità che parlava del ritorno della Serie A femminile d… - sportli26181512 : Ma è un ritorno tra le grandi: - Ecatetriformis : RT @Filoribs: Pro -Un allenatore che fa queste sparate in conferenza può essere controproducente (meglio cambiare). -L’Inter ha perso tutt… - Jack91x : RT @Filoribs: Pro -Un allenatore che fa queste sparate in conferenza può essere controproducente (meglio cambiare). -L’Inter ha perso tutt… -