Allan verso l'addio al Napoli: l'Everton di Ancelotti accontenterà De Laurentiis. Le cifre (Di venerdì 21 agosto 2020) L'Everton è pronto a soddisfare le richieste del Napoli per Allan: la situazione intorno al centrocampista. Leggi su 90min

Il Napoli è ormai vicino alla cessione di Allan, uno dei pezzi pregiati che garantiranno alla società di Aurelio De Laurentiis un consistente tesoretto da reinvestire sul mercato in entrata. Il centro ...Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, provando a fare il punto dela situazione. "In primis Koulibaly, per il quale finora esiste soltanto la richiesta del Manchester City e che ha chiesto al Napo ...