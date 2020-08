Uomini e Donne, la prima volta di Giulia D’Urso su Instagram (Di giovedì 20 agosto 2020) Giulia D’Urso è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più amate dell’ultima stagione, la giovane ragazza nonostante la sua spontaneità e a tratti ingenuità è riuscita a conquistare Giulio Raselli, tronista in carica che sin dall’inizio non ha potuto fare a meno di ammirarla. Giulio non è stato di certo tra i tronisti più amati, il suo modo a volte arrogante che ha espresso anche come corteggiatore e tentatore, non l’ha reso proprio simpatico al pubblico eppure l’incontro con Giulia è stato fatale per far emergere anche un suo lato buono. Raselli ha scelto Giulia alla fine di un percorso dicendo no a Giovanna Abate che in seguito ha avuto il trono. Ancora oggi, dopo mesi, Giulia D’Urso ... Leggi su quotidianpost

