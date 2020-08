Ufficiale: Perugia, Comotto nuovo direttore generale (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Perugia, attraverso un comunicato stampa, ha reso noto che: “Gianluca Comotto è il nuovo direttore generale del Club biancorosso. Comotto ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino al 30 giugno 2021 con rinnovo automatico per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie B.” Il club umbro dopo la clamorosa retrocessione in C, è pronta a ripartire con l’obiettivo promozione. Foto: sito Ufficiale Perugia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

