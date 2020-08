Spagna – Record giornaliero 3.715 positivi in 24 ore (Di giovedì 20 agosto 2020) La Spagna registra un Record di 3.715 nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, circa 1600 in più di quanto notificato ieri dalle autorità sanitarie. I decessi sono più che raddoppiati: l’ultimo dato giornaliero registra 131 morti rispetto ai 63 del giorno precedente. In totale i contagi dall’inizio dell’epidemia sono 370.867 e i morti 28.797. … Leggi su periodicodaily

