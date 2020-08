Toscana, Salvini replica a Rossi dopo le critiche: “Preferisce i prodotti francesi” (Di martedì 18 agosto 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è finito nuovamente al centro delle polemiche per una foto della sua visita ad un caseificio toscano condivisa su Twitter. Il leghista, accompagnato della candidata governatrice del centrodestra Susanna Ceccardi, si è immortalato con naso e bocca scoperti, tanto da fare gridare al boicottaggio dei prodotti anche il governatore uscente Enrico Rossi. La replica di Salvini, ovviamente, non si è fatta attendere: “Anche oggi se la prende per la mia foto in un caseificio toscano: sappiamo che lui preferisce i prodotti francesi, come ha dimostrato anche nel trasporto pubblico regionale, ma io apprezzo di più il made in Italy e le nostre eccellenze regionali. E non mi sognerei mai di boicottare un’azienda ... Leggi su sportface

LegaSalvini : GIOVEDÌ IL CAPITANO IN LIGURIA E TOSCANA! ?? ORE 9.30 SARZANA (La Spezia) ???? “Colazione con Salvini' - pasticceria… - LegaSalvini : ++ SALVINI A VIAREGGIO RIFÀ IL PIENONE: 'LIBERIAMO QUESTA CITTÀ E TUTTA LA TOSCANA' ++ - LegaSalvini : Matteo Salvini contro il Pd: 'In Toscana prima i francesi'. L'accordo con At sul trasporto regionale. - maestroveronesi : #estate2020 #Salvini arriva a #FortedeiMarmi e #MarioilBagnino, con l’aiuto della #Bice, ha scritto il cartello...… - luchopaco : Susanna Ceccardi (Lega) paragona Gandhi a Salvini. Il primo rifiutava l'uso della violenza come strumento di lott… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Salvini Regionali: Salvini, tour in Toscana, poi le vacanze in Versilia LA NAZIONE Matteo Salvini torna a Pontedera

Il leader della Lega Salvini Premier, assieme a Susanna Ceccardi candidata del centrodestra a governatrice della Regione Toscana, sarà in mattinata al gazebo di propaganda elettorale allestito dalla ...

Chiusura discoteche, Giorgia Meloni all’attacco: “E allora i centri sociali?”

Dopo Matteo Salvini, anche la leader di Fratelli d’Italia approfitta ... con la candidata a governatore della Toscana per il centrodestra Susanna Ceccardi. Leggi anche: 1. Chiusura discoteche, Sileri ...

Il leader della Lega Salvini Premier, assieme a Susanna Ceccardi candidata del centrodestra a governatrice della Regione Toscana, sarà in mattinata al gazebo di propaganda elettorale allestito dalla ...Dopo Matteo Salvini, anche la leader di Fratelli d’Italia approfitta ... con la candidata a governatore della Toscana per il centrodestra Susanna Ceccardi. Leggi anche: 1. Chiusura discoteche, Sileri ...