O è riformista o non è. Il Pd del futuro secondo Guerini (Di martedì 18 agosto 2020) Roma. Caro direttore, grazie innanzitutto per questo importante spazio di confronto. Nel dibattito politico troppo spesso, e purtroppo, a momenti di sano approfondimento si preferisce una più rapida quanto sterile ed effimera ricerca di consenso fondata sulla polemica il più delle volte strumentale Leggi su ilfoglio

Alessandro Alfieri la mette giù facile. “La posizione di noi riformisti del Pd non è cambiata. Detta in sintesi: sì al contratto di governo, magari con qualche aggiornamento; no all’alleanza struttura ...

Il M5s sta assorbendo il Pd

L'evoluzione della formula governativa, improvvisata per occupare il varco stupidamente aperto da Matteo Salvini nell'agosto/settembre 2019, ha privilegiato l'iniziativa politica e la narrazione grill ...

