Il PSG va in finale e il povero Buffon diventa preda del web: “Forse porta sfiga?” [LE REAZIONI] (Di martedì 18 agosto 2020) Il Paris Saint Germain ha battuto il Lipsia per 3-0 in semifinale di Champions League ed ha raggiunto per la prima volta nella sua storia l’ultimo atto di questa competizione. Ma, indirettamente, a finire dentro l’ironico e letale vortice di web e social è stato… Gigi Buffon. Il portiere della Juventus, infatti, è già diventato oggetto di tantissimi meme simpatici e divertenti. Motivo? Facile. L’anno scorso ha lasciato la Juve dopo una vita per andare al PSG e provare a vincere la Champions. Fatto ritorno in bianconero dopo un anno, non solo è uscito agli ottavi (contro una francese) ma il PSG è arrivato anche in finale. “Ma non è che porti sfiga?”, il messaggio più frequente tra gli utenti anche in virtù delle tre finali ... Leggi su calcioweb.eu

