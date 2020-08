Dl Agosto, Uncem: "Bene risorse per aree interne e per investimenti negli enti locali" (Di martedì 18 agosto 2020) Le risorse del DL che nelle prossime ore andrà in Gazzetta e che è già stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, sono importanti per investimenti e per attuare l'articolato sui piccoli ... Leggi su ossolanews

MontagnaUncem : RT @AgenziaASI: DL agosto, UNCEM: bene risorse per aree interne e per investimenti negli enti locali. Ora agire sulla fiscalità differenzia… - AgenziaASI : DL agosto, UNCEM: bene risorse per aree interne e per investimenti negli enti locali. Ora agire sulla fiscalità dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Agosto Uncem Dl Agosto, Uncem: “Bene risorse per aree interne e per investimenti negli enti locali” OssolaNews L’Uncem sul DL Agosto: “Ora agire sulle fiscalità differenziata”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’Uncem sul DL Agosto. 110 milioni di euro per rafforzare la Strategia nazionale Aree interne, 1 miliardo di euro per l’edilizia scolastica, 1,2 miliardi per i ...

Scuolabus da organizzare, Uncem: "Comuni piccoli e montani preoccupati"

"Se il trasporto pubblico urbano viaggia pieno, sia così anche per i pullman gialli e tra i paesi. Necessari approfondimenti" L'organizzazione del trasporto scolastico sta creando notevoli problematic ...

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’Uncem sul DL Agosto. 110 milioni di euro per rafforzare la Strategia nazionale Aree interne, 1 miliardo di euro per l’edilizia scolastica, 1,2 miliardi per i ..."Se il trasporto pubblico urbano viaggia pieno, sia così anche per i pullman gialli e tra i paesi. Necessari approfondimenti" L'organizzazione del trasporto scolastico sta creando notevoli problematic ...