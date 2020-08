Di Maria: “Non importa chi affronteremo in finale. Vogliamo entrare nella storia del club” (Di martedì 18 agosto 2020) Di Maria, attaccante del Psg, ha parlato subito dopo la vittoria contro il Lipsia che vale la qualificazione alla finale di Champions League. Queste le sue parole: “Siamo molto felici, abbiamo fatto una grande partita e Vogliamo entrare nella storia del club. Siamo in finale, è molto importante per noi, continuiamo così. La vittoria ci ha dato molta convinzione. Questa sera siamo stati una buona squadra, abbiamo dimostrato di voler vincere a tutti i costi. All’inizio era 50 e 50, poi noi volevamo la finale e l’abbiamo dimostrato. Dal primo minuto abbiamo attaccato con aggressività. Avevo molta voglia di giocare. Bayern o Lione? Sarà difficile dormire questa sera, dovremo preparare al massimo ... Leggi su alfredopedulla

mannocchia : 'Qui preventivo: ci sono maschi passivo-aggressivi in difesa e rocciosi stopper – supportati da pom pom girls – che… - Pontifex_it : Con Dio nulla andrà perduto! In Maria la meta è raggiunta e noi abbiamo davanti agli occhi il motivo per cui cammin… - fattoquotidiano : Premessa: tracciare i positivi è necessario per la sanità pubblica e per non essere impreparati di fronte un virus… - clifflorenz : RT @ItalianPolitics: I i renzianissimi ItaloVivaisti stanno premendo come ossessi per riportare Maria Elena Boschi al #Governo. In base a q… - nicedigiulio : @Gianmar26145917 L'aria di Santa Maria di Leuca non li sta facendo bene, è troppo frizzantina per lui. -

Ultime Notizie dalla rete : Maria “Non Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero» Corriere della Sera