MotoGp, il manager di Dovizioso al veleno: “se la Ducati si sta pentendo, non è un nostro problema” (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo otto anni si concluderà la storia d’amore tra la Ducati e Andrea Dovizioso, il pilota ha deciso di mettere la parola fine alle trattative per il rinnovo del proprio contratto, scottato dal comportamento ambiguo del team di Borgo Panigale. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl ritardato prolungamento ha indispettito il forlivese, che ha scelto di dire addio alla ‘Rossa‘ ufficializzando la propria decisione in Austria. Una scelta a cui ha fatto seguito la vittoria di Dovizioso, che potrebbe aver fatto cambiare idea alla Ducati. Una possibilità non presa in considerazione dal manager del Dovi, intervenuto a Radio Sportiva: “se qualcuno in Ducati si sta pentendo dopo la vittoria di Andrea in Austria? Per ora non è un ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : UFFICIALE l'addio a fine 2020 di @AndreaDovizioso con la @ducaticorse: le parole del manager di #AD04 Simone Battis… - jmorat : RT @motoreetto: MIR vien su bene, bel pilotino che ha ancora tanto da dire. Fosso un team manager punterei su uno così o Binder e non su Mi… - motoreetto : MIR vien su bene, bel pilotino che ha ancora tanto da dire. Fosso un team manager punterei su uno così o Binder e n… - megogliak : MotoGP: ???? bravissimo dovi! manager ducati, dimettetevi. bravo vale. manager yamaha, dimettetevi. #AustrianGP - fmimolise : MotoGP 2020. Puig: “Marquez deve prendersi tempo”: Il team manager della HRC parla ai microfoni di Sky: “Sta recupe… -