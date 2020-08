The Crown 5: Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana Spencer (Di domenica 16 agosto 2020) Elizabeth Debicki è stata scelta per intepretare la Principessa Diana Spencer in The Crown, la serie Netflix di cui sono attese la quinta e sesta stagione. The Crown 5 vedrà l'ingresso in scena di Elizabeth Debicki nel ruolo della Principessa Diana Spencer, personaggio che caratterizzerà la quinta e la sesta stagione della serie Netflix. Si tratta delle stagioni conclusive della serie incentrata sulle vicissitudini dei reali d'Inghilterra. "Lo spirito della Principessa Diana, la sue parole e le sue azioni sono ancora vivi nel cuore di molte persone" - ha detto Elizabeth Debicki nel commentare ... Leggi su movieplayer

