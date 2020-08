Gp Spagna, Perez: "Con una buona partenza posso puntare al podio" (Di domenica 16 agosto 2020) MONTMELO' - "In termini di ritmo non ne abbiamo abbastanza per battere la Red Bull e soprattutto la Mercedes. Chissà se riusciremo a guadagnare posizioni nel primo giro. Se riusciamo a fare una buona ... Leggi su corrieredellosport

F1inGenerale_ : F1 | GP Spagna 2020 griglia di partenza: Ancora 1-2 Mercedes, terzo Verstappen seguito da Perez - P300it : F1 | GP Spagna 2020, Qualifiche, Perez: “Mostrati i punti di forza della vettura” - RbrSport : ??Terminate le Qualifiche del Gran Premio di Spagna! ?? 100° Pole Position in carriera per @LewisHamilton A 5 cen… - AntonelloCor : SPAGNA - Marìa Teresa Pèrez Aranjuez: la Presidente per la difesa degli animali - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ????#Juventus - Dalla Spagna, #Perez su #Dybala: E' forte, ma non c'è posto al #RealMadrid?? ?? #CMITmercato https:/… -