Dalla Francia: Marsiglia e Lione interessate a Boga (Di domenica 16 agosto 2020) Le buone prestazioni con la maglia del Sassuolo hanno attirato le intenzioni di alcuni club europei per Jeremie Boga del Sassuolo. Con le 34 presenze e 11 reti in maglia neroverde, Boga era entrato nei radar italiani di Napoli e Atalanta ma come riporta il portale francese di Le10Sport, sul francoivoriano sono piombati Marsiglia e Lione aprendo un vero e proprio derby francese. Anche il Rennes si è unito a questa “partita” ma tutti sanno che il prezzo di partenza della trattativa sarà di 30 milioni di euro. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

