Tracollo Barcellona, Gaspar a Piqué: “Rifletta sui gol subiti. Ma non lo venderei” (Di sabato 15 agosto 2020) Un disastro senza pari. Barcellona-Bayern Monaco 2-8 è molto più di una semplice debacle. E' la definitiva chiusura di un ciclo vincente, la fine di un'epoca di grandissimi successi. Ora dovrà iniziare la lunga e difficile rifondazione.caption id="attachment 1007015" align="alignnone" width="799" Piquè, Getty Images/captionRISPOSTAAl termine del quarto di finale di Champions League, Gerard Piqué ha fatto discutere per alcune affermazioni, in cui faceva intendere come tutti, dai giocatori alla dirigenza siano in discussione. L'ex presidente del Barcellona Joan Gaspar ha replicato alle parole del difensore ai microfoni di Cadena SER: "Sono molto triste come tutti i tifosi. Nella mia vita ho vissuto delle notti difficili come quella di oggi (ieri ndr.) e alcune molto felici. Se qualcuno si sente molto ... Leggi su itasportpress

