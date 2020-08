Covid, crollano i reati (tranne quelli informatici). In 1.177 hanno violato la quarantena (Di sabato 15 agosto 2020) Forte crescita degli arrivi di migranti nell’ultimo anno: sono 21.618 tra l’1 agosto 2019 ed il 31 luglio 2020 contro gli 8.691 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019. Effetto Covid: i delitti calano del 18% Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : Covid, crollano i reati (tranne quelli informatici). In 1.177 hanno violato la quarantena: Forte crescita degli arr… - sole24ore : Covid, crollano i reati (tranne quelli informatici). In 1.177 hanno violato la quarantena - BabeleOggi : Le azioni europee crollano a causa delle preoccupazioni di COVID che rendono più restrittive le restrizioni di viag… - eurokleis : Tra gennaio e maggio 2020 le #assunzioni con contratto di somministrazione si sono ridotte del 33% rispetto allo st… - ANTUDOinfo : Sono giorni difficili per il Ministero dell’Istruzione e la Ministra Azzolina. Crollano i mesi di promesse sul rito… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid crollano Migranti: in un anno +148% di arrivi Il Sole 24 ORE Viminale, effetto Covid per i delitti: in un anno calati del 18%. Più femminicidi durante il lockdown. Aumentano le minacce ai giornalisti

Effetto coronavirus per i delitti in Italia: tre mesi di lockdown hanno fatto crollare quasi tutti i tipi di reati commessi sul territorio nazionale. Un dato atteso, quello diffuso nel Viminale in occ ...

Business news: ministro Finanze britannico Sunak, nonostante crollo economia ci sono "segnali incoraggianti"

Londra, 15 ago 06:00 - (Agenzia Nova) - Ci sono alcuni "segnali incoraggianti" sulla ripresa dell’economia britannica. Lo ha detto il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak, secondo cui il paes ...

Effetto coronavirus per i delitti in Italia: tre mesi di lockdown hanno fatto crollare quasi tutti i tipi di reati commessi sul territorio nazionale. Un dato atteso, quello diffuso nel Viminale in occ ...Londra, 15 ago 06:00 - (Agenzia Nova) - Ci sono alcuni "segnali incoraggianti" sulla ripresa dell’economia britannica. Lo ha detto il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak, secondo cui il paes ...