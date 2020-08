Covid, crescono i contagi a Torrecuso: due le nuove positività (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCresce il numero di positivi al Coronavirus a Torrecuso. Ad annunciarlo, via facebook, è stato il sindaco Angelino Iannella. Due sono le nuove positività comunicate dall’Asl al primo cittadino: si tratta di due parenti – madre e moglie – del caso emerso nei giorni scorsi. Di seguito, il testo del messaggio di Iannella: Cari Concittadini, in questo momento telefonicamente mi hanno comunicato che dei tamponi eseguiti a Torrecuso, vi sono altri due casi positivi, la mamma (già ricoverata al S.Pio) e la moglie che si trova a casa Tutti i restanti familiari di Torrecuso sono risultati NEGATIVI al tampone.L’ASL sta applicando tutti i dovuti protocolli. Questa ulteriore notizia ci deve far riflettere, non è possibile più avere tolleranza con ... Leggi su anteprima24

