Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stavano per lasciarsi, ecco tutta la verità sulla crisi (Di venerdì 14 agosto 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno svelato i motivi che li avevano allontanati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono salvati in calcio d’angolo, già da qualche settimana si parla di una crisi tra i due ragazzi, niente di confermato, almeno non fino a ora. Sono riusciti a nascondersi per tanto tempo, addirittura anche in questi giorni, volando in Sardegna e mostrandosi felici come sempre. In realtà erano sul punto di lasciarsi, ma adesso l’emergenza sembrerebbe essere rientrata. Si sono mostrati in vacanza insieme dopo aver trascorso qualche giorno separati. Tutto è avvenuto proprio durante il primo weekend di agosto, a confermare è Alfonso Signorini che si è ... Leggi su kontrokultura

