Tre persone sono morte mercoledì per una frana in Valmalenco (Di giovedì 13 agosto 2020) Tre persone sono morte mercoledì per una frana che ha investito l’auto su cui viaggiavano sulla strada tra Chiesa in Valmalenco e Chiareggio, in provincia di Sondrio. A bordo dell’auto c’erano un uomo e una donna e due bambini, una Leggi su ilpost

emergenzavvf : ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal… - repubblica : ??Frana a Chiesa Valmalenco, morte tre persone. Gravissimo un bambino di 5 anni - rtl1025 : ?? Tre persone sono morte a causa della #frana staccatasi nel tardo pomeriggio di oggi a Chiareggio, in #Valtellina.… - angelocolacrai : #µ??t?? - #??? IMPORTANZA NELLA CHIESA DI 2 o 3 TESTIMONI “se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone… - nittennittifire : Io da grande voglio fare l'impiegata della mia ASL. Sono qui da un'ora ed ho visto le stesse persone uscire per la… -