Traffico Roma del 13-08-2020 ore 08:00 (Di giovedì 13 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale sul tratto Urbano A24 la Roma L’Aquila proseguono i lavori di riqualificazione delle pavimentazioni drenanti tra la tangenziale di raccordo sulla carreggiata est Verso il raccordo è chiuso il tratto compreso dalla tangenziale fino a Portonaccio per entrare in A24 consigliato lo svincolo di via Filippo Fiorentini sulla carreggiata opposta invece da Roma Est verso la tangenziale è percorribile solo la complanare con uscita obbligatoria allo svincolo di Viale Palmiro Togliatti chiuso del tutto il tratto da Viale Togliatti alla tangenziale proseguono i lavori di manutenzione anche in corrispondenza dei varchi alle province della zona a Traffico ... Leggi su romadailynews

viabilitasdp : 8:07 #A24 Lavori tra Carsoli-Oricola e Roma est fino alle 18:00 del 13/08/2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 13-08-2020 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : [AGG] A1 Firenze-Roma veicolo rimosso traffico ora regolare tra Valdarno e Incisa - Reggello > Milano #Luceverde… - TrafficoA : A1 - Valdarno-Incisa - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Valdarno e Incisa - Reggello per veicolo in ... - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 12-08-2020 ore 20:00 RomaDailyNews LIVE Nuoto, Settecolli 2020 in DIRETTA (13 agosto): Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, l’ora dei fenomeni!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2020 di nuoto al Foro Italico di Roma. A prendersi la scena nella giornata di chiusura i due campioni più r ...

Un start up pesarese a Roma in monopattini

KeriScooters, la startup nata a Pesaro nel 2019, riferimento nel panorama della sharing mobility, porta i suoi monopattini di ultima generazione nel cuore della Capitale. Da oggi è infatti il nuovo op ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2020 di nuoto al Foro Italico di Roma. A prendersi la scena nella giornata di chiusura i due campioni più r ...KeriScooters, la startup nata a Pesaro nel 2019, riferimento nel panorama della sharing mobility, porta i suoi monopattini di ultima generazione nel cuore della Capitale. Da oggi è infatti il nuovo op ...