Taglio dei parlamentari, il problema non è la quantità ma la qualità (Di giovedì 13 agosto 2020) Confesso che il referendum in programma a settembre sulla riduzione del numero dei parlamentari mi lascia tutto sommato alquanto indifferente. Sarebbe in effetti opportuno che le energie venissero dedicate a ben altri temi, specie in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Covid, cambiamento climatico, disoccupazione, equità fiscale e sociale, integrazione dei migranti: tutti temi davvero di portata epocale sui quali deve svolgersi una discussione approfondita, se necessario aspra, che sappia indicare alla società italiana adeguate prospettive di sviluppo nel contesto europeo, apparentemente caratterizzato da un certo recupero del valore della solidarietà, e internazionale, sempre più all’insegna di un benefico multipolarismo fuori da alleanze che oramai hanno fatto il loro tempo. Ovviamente il tema della democrazia fa parte ... Leggi su ilfattoquotidiano

davidallegranti : Ci sono molte ragioni per votare NO al referendum costituzionale. Facciamola semplice. Votare SI a una riforma ch… - CarloCalenda : Una cosa che non comprendo è il corteggiamento di Sala e Bonaccini ai 5S. I pellegrinaggi a casa di Grillo o il sup… - Linkiesta : Il vicesegretario Andrea Orlando non vorrebbe far emergere nel Pd le posizioni, come quelle di Gori e Nannicini, co… - NetracerRob : RT @bobogiac: “Il taglio dei parlamentari (che non mi vede in assoluto contrario) deve essere una conseguenza di una vera riforma, non La R… - MPenikas : FQ: Taglio dei parlamentari, il problema non è la quantità ma la qualità -