Follia Shirokov, rissa dopo il cartellino rosso: l’ex Zenit prende a pugni e calci l’arbitro [VIDEO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Follia sul campo di un torneo amatoriale. L’ex calciatore dello Zenit Romain Shirokov è stato protagonista di un incredibile gesto diventato virale in poco tempo. Il calciatore russo, espulso per proteste a causa dell’insistente richiesta di un calcio di rigore, si è scagliato con violenza contro l’arbitro atterrandolo con un pugno e poi colpendolo con un calcio. Il direttore di gara è finito in ospedale, Shirokov rischia la denuncia per aggressione. Verguenza Internacional – El exjugador de la seleccion rusa Roman Shirokov agredió a un árbitro en un partido benéfico Fue después de que el arbitro Nikita Danchenko le mostrara la tarjeta roja por las ... Leggi su sportfair

