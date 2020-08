Covid-19, aggiornamento dal “San Pio”: due positivi (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 30 tamponi, dei quali 2 risultati positivi. I due tamponi positivi si riferiscono a soggetti entrambi residenti nella provincia di Benevento. Il primo, pervenuto nel pomeriggio di ieri al nosocomio sannita, è il coniuge del paziente già ricoverato in data 01.08.2020 presso la U.O.C. di Malattie Infettive – Area Covid. L’altro è giunto in data odierna presso il P.O. “G. Rummo”. Attualmente, quindi, sono ricoverati presso l’Area Covid 3 pazienti positivi. L'articolo Covid-19, aggiornamento dal “San Pio”: due positivi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

repubblica : Covid, avvisi di garanzia a Conte e sei ministri. Il pm: da archiviare. Il premier: 'Mi assumo responsabilità polit… - repubblica : Covid, il Comitato esperti spinge per obbligo distanziamento anche sui treni regionali [aggiornamento delle 20:34] - repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump: 'Vaccino prima di fine 2020'. Ma Twitter gli blocca l'account per fake news sul covid… - irpiniatimes1 : Covid-19, aggiornamento Campania: il bollettino - ClaudioMori7 : RT @repubblica: Covid, avvisi di garanzia a Conte e sei ministri. Il pm: da archiviare. Il premier: 'Mi assumo responsabilità politica' [ag… -