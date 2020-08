“Willy il Principe di Bel -Air”: in arrivo un reboot con Will Smith (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Willy il Principe di Bel-Air” avrà il suo reboot. Tra i produttori c’è anche Will Smith storico protagonista della popolare sit-com degli anni 90. Cult: i 15 film simbolo degli anni 90 “Bel Air” il reboot della popolare serie tv prodotto da Will Smith e Morgan Cooper “Willy il Principe di Bel-Air” la serie cult degli anni ‘90 avrà il suo reboot”, come annunciato dalla rivista americana Variety. Alla base del progetto c’è un cortometraggio condiviso online nel 2019 da Morgan Cooper, che si occuperà della sceneggiatura in collaborazione con Chris Collins. I produttori fanno sapere che il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

IGNitalia : Willy, il Principe di Bel-Air si prepara al ritorno con un reboot che cambierà radicalmente il tono della serie. - sterekvsthiam : @miamodio 4. È il maggiordomo di 'willy il principe di Bel-Air' 5. È uno di Jane the Virgin - CineFacts_ : Scusate ma non ne capisco il senso. Se una sitcom diventa una serie drammatica che legame può avere con la serie o… - SkyTG24 : Willy, il principe di Bel-Air: Will Smith produttore della versione drammatica - marcamoly : Willy, il principe di Bel-air che lanciò Will Smith diventa dramma. Come dimenticare una delle sitcom più iconiche… -

