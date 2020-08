Roma. Arrestato pusher con 24 dosi di cocaina (Di mercoledì 12 agosto 2020) Era fermo, in atteggiamento sospetto, nell’ormai tristemente nota piazza di spaccio di via San Biagio Platani, attirando su di se’ l’attenzione dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca impegnati in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio. L’uomo, un 46enne Romano con precedenti, e’ stato controllato dai militari e dalle sue tasche sono spuntate 24 dosi di cocaina, confezionate singolarmente e pronte per essere vendute ai suoi ‘clienti’, oltre a 160 euro ritenuti provento della sua attivita’ illecita. Il pusher e’ stato Arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. Leggi su romadailynews

