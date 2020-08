Morto lo scienziato Konrad Steffen, caduto in un crepaccio in Groenlandia. Studiava il cambiamento del clima (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lo scienziato svizzero Konrad Steffen è Morto in un incidente in Groenlandia. Il ricercatore svizzero, 68 anni, era stimato tra i maggiori studiosi del cambiamento climatico che, con le sue ricerche ... Leggi su leggo

Adnkronos : Morto scienziato #KonradSteffen, caduto in crepaccio in #Groenlandia - Notiziedi_it : Morto scienziato Konrad Steffen, caduto in crepaccio in Groenlandia - RS091667 : RT @Adnkronos: Morto scienziato #KonradSteffen, caduto in crepaccio in #Groenlandia - eric_patris : RT @leggoit: Morto lo scienziato Konrad Steffen, caduto in un crepaccio in Groenlandia. Studiava il cambiamento del clima - angiuoniluigi : RT @leggoit: Morto lo scienziato Konrad Steffen, caduto in un crepaccio in Groenlandia. Studiava il cambiamento del clima -