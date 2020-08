Barcellona, un giocatore positivo (tra quelli non impegnati in Champions) (Di mercoledì 12 agosto 2020) In Liga continuano ad aumentare i contagiati. Ora ne ha uno anche il Barcellona, anche se non in prima squadra. Il club lo ha annunciato sul suo sito ufficiale. Si tratta di uno dei 9 giocatori che hanno iniziato la preseason. E’ asintomatico, sta bene ed è isolato in casa. Il contagio non pregiudica la partecipazione alla Champions League, dunque. Si tratta di uno dei 9 giocatori che hanno iniziato la preseason (Pedri, Trincão, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda e Oriol Busquets). E’ asintomatico, sta bene ed è isolato in casa. Il club comunica di aver già avviato i test su quanti sono entrati in contatto con i giocatori ma ha anche specificato che il giocatore in questione non è stato in contatto con ... Leggi su ilnapolista

