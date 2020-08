Traffico Roma del 11-08-2020 ore 11:30 (Di martedì 11 agosto 2020) Luceverde Roma dalla redazione alle porte di Roma incidente su via della Stazione del Lido possibile difficoltà di circolazione possibili disagi anche in piazza Barberini per semafori non funzionante correttamente in via del Tritone su piazza dell’esquilino possibili difficoltà di circolazione per manifestazione dalle 10:30 fino alle 11:30 circa nei pressi di via Cipro chiusa via Luigi Rizzo 3 via Delle melorie via Rialto perdita d’acqua dell’Acquedotto anche oggi nel quartiere San Lorenzo divieto di transito per lavori di manutenzione su via di Porta Labicana e via degli Ausoni dalle 9:30 alle 20 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it domani a Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews

Loredanataberl1 : RT @robespierreit: @Capezzone c'è solo un servizio efficiente e puntuale a Roma; gli ausiliari del traffico. parcheggi ad Agosto in una via… - angheluruju11 : RT @romadailynews: ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra https://t… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A1 - Firenze-Scandicci - Traffico Rallentato A1 Bologna-Roma Traffico Rallentato tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci per ... -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Roma, Gasparri: altro bus in fiamme metafora amministrazione Raggi

ROMA- Gli autobus della Capitale in fiamme intesi come metafora dell’amministrazione Raggi. Così infatti si è espresso, alla notizia degli ultimi autobus andati a fuoco il 10 agosto a Roma, il senato ...

Civate, inaugurato il nuovo ponte di Isella: “Simbolo di unione e speranza”

Applausi e un minuto di silenzio per l’ex sindaco Mauri e il civatese Claudio Bertini, unica vittima del crollo del ponte di Annone CIVATE – La frazione di Isella e Civate sono finalmente riunite. A q ...

ROMA- Gli autobus della Capitale in fiamme intesi come metafora dell’amministrazione Raggi. Così infatti si è espresso, alla notizia degli ultimi autobus andati a fuoco il 10 agosto a Roma, il senato ...Applausi e un minuto di silenzio per l’ex sindaco Mauri e il civatese Claudio Bertini, unica vittima del crollo del ponte di Annone CIVATE – La frazione di Isella e Civate sono finalmente riunite. A q ...