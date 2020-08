MOVIOLA – Wolves-Siviglia, Diego Carlos atterra Traoré: Raul Jimenez sbaglia il rigore (VIDEO) (Di martedì 11 agosto 2020) Chance sprecata dal Wolverhampton nel primo quarto d’ora di gara contro il Siviglia, match valido per i quarti di finale di Europa League 2019/2020. Adama Traoré è incontenibile e se ne va a campo aperto: Diego Carlos non può far altro che atterrarlo, costringendo l’arbitro ad estrarre il cartellino giallo. Sul dischetto va Raul Jimenez che però si fa ipnotizzare da Bounou dagli undici metri. Si resta sul punteggio di 0-0. Leggi su sportface

