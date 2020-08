Insonnia, il metodo 4-7-8 per prendere sonno in fretta (Di martedì 11 agosto 2020) Insonnia, chi non ci è mai avuto a che fare? La sera sei stanco morto, ma non appena ti sdrai a letto la testa improvvisamente gioca un brutto scherzo: il cervello suggerisce progetti per il giorno dopo, ti fa rivedere tutti gli eventi della giornata e inizi ad avere dei dubbi se sia tutto davvero pronto per il prossimo incontro di lavoro. C'è chi risolve questo empasse contando le pecore e chi si spalma olio di lavanda, il professor Andrew Weil afferma, invece, di aver scoperto un metodo molto più efficace che lo avrebbe reso un medico molto popolare negli Stati Uniti. Come funziona la tecnica di respirazione 4-7-8 Grazie alla tecnica di respirazione 4-7-8, il continuo passare da un pensiero all'altro dovrebbe diventare una cosa del passato, mentre un rapido ingresso nella terra dei sogni dovrebbe farsi realtà e presente. ... Leggi su gqitalia

