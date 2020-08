Marvel's Avengers avrà contenuti esclusivi per i clienti Virgin, Verizon e Intel (Di lunedì 10 agosto 2020) L'annuncio dell'esclusività di Spider-Man per le versioni PlayStation di Marvel's Avengers ha lasciato con l'amaro in bocca molti giocatori, dal canto suo però Square Enix sta però stringendo collaborazioni minori con varie aziende.Pare infatti che i clienti Verizon e Virgin potranno mettere le mani su un set esclusivo di skin bianche e rosse per Thor, Black Widow, Captain America, Hulk, Ms. Marvel ed Iron Man. Al momento non si conoscono i requisiti per sbloccarle. Per quanto riguarda i clienti Intel saranno invece disponibili altre skin che riprendono lo stile originale dei personaggi menzionati sopra.Anche 5 Gum avrà i suoi contenuti esclusivi, in ... Leggi su eurogamer

