Lui la tradisce e si fa un’altra famiglia: quando lei lo scopre la vendetta è agghiacciante (Di lunedì 10 agosto 2020) La fiducia in un rapporto di coppia: il grande emblema di ogni relazione. Fidarsi o non fidarsi? quando iniziare a insospettirsi? Perdonare o no un tradimento? Dipende senz’altro dal grado di rispetto che l’altra persona ci riserva, e nel caso di questa storia fa la differenza. Quest’uomo tradisce la moglie e il modo in cui lei viene a scoprirlo è davvero angosciante. Dunque se siete gelosi, paranoici e temete che il vostro partner vi tradisca, non leggete questa storia. Oppure sì. La fiducia nel proprio partner si muove su una linea sottile: la paura di scoprire un tradimento è sempre dietro l’angolo. La storia di Yulia, ex modella russa diventata poi dentista pediatrica, non è certo adatta ai cuori deboli. La paura del tradimento riguarda tutti, inutile nascondercelo. La differenza, ... Leggi su velvetgossip

immaterialvoice : @Indigo_Moon_ come molti mi capitava di leggere di voi due qui e mi dispiace un sacco. D'altro canto sai cosa? Torn… - NowakixHiro : @Indigo_Moon_ A quanto ho capito si tratta di tradimento.. il traditore tradisce perché è parte di lui e non perché… - jvstinseivita : Troppo bella per poter continuare a vivere infatti mi sono innamorata di lui ciò significa che morirà. E Arizona ch… - _chaminade : @howlpendrag0n @dionysvscult @antonelloquart1 @fioridiagosto Ad esempio se in una coppia la ragazza tradisce il rag… - silviapetrone95 : RT @gustinicchi: Documenti desecretati riportano RACCOMANDAZIONI del CTS, non obblighi. Furono FMI e WHO ad imporre lockdown. Ora, 1) se no… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui tradisce Lui tradisce la moglie, lei scrive all'amante: "La camera di mio marito..." Velvet Gossip Le pagelle del Gp di Silverstone di Formula 1: Grande Verstappen, delusione Ferrari

Le pagelle del Gp di Silverstone di Formula 1 VERSTAPPEN – voto 9 Dategli una possibilità, concreta, e lui non tradisce mai. Anche se le Mercedes fanno un Campionato a parte, l’olandese è l’unico tra ...

Belén cambia le parole della canzone di Grignani: “L’uomo non va perdonato”

Emma Marrone: "Se ho perdonato Belén Rodriguez? Lei non ha fatto niente di male" Emma Marrone, nel corso di una diretta su Instagram, ha risposto alle tante domande dei fan. Una bambina le ha domandat ...

Le pagelle del Gp di Silverstone di Formula 1 VERSTAPPEN – voto 9 Dategli una possibilità, concreta, e lui non tradisce mai. Anche se le Mercedes fanno un Campionato a parte, l’olandese è l’unico tra ...Emma Marrone: "Se ho perdonato Belén Rodriguez? Lei non ha fatto niente di male" Emma Marrone, nel corso di una diretta su Instagram, ha risposto alle tante domande dei fan. Una bambina le ha domandat ...