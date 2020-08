Cts disse sì alla chiusura totale (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Comitato tecnico scientifico disse sì alla chiusura totale dell’Italia. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.C’è un verbale ancora segreto stilato dal Comitato tecnico scientifico il 10 marzo scorso che approva la scelta del governo di decretare la chiusura totale dell’Italia per la pandemia da coronavirus. Contiene la relazione dell’Istituto superiore di sanità che dà conto dell’esplosione del numero dei contagi. Adesso dovrà essere palazzo Chigi a decidere se eliminare il vincolo di riservatezza e trasmetterlo al Copasir. È stata infatti avviata una verifica per accertare che cosa accadde in quella settimana che cambiò l’Italia. Prima la scelta di creare «zone ... Leggi su huffingtonpost

Coronavirus, Speranza: "Chiudere tutto ha salvato l'Italia"

"Chiudere tutto ha salvato l'Italia". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rivendica le scelte fatte dal governo all'inizio della pandemia di coronavirus: "La strategia del lockdown totale ci h ...

