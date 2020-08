Pirlo allenatore della Juve? La clamorosa profezia in una vecchia foto: come andrà a finire (Di domenica 9 agosto 2020) Addio a Maurizio Sarri, cacciato dalla Juventus senza troppi indugi dopo la delusione in Champions League, l'eliminazione col Lione agli ottavi di finale. Una decisione di Andrea Agnelli, che si è imposto anche sulla successione: a sorpresa, in panchina ecco arrivare Andrea Pirlo, bandiera prima del Milan e poi della stessa Juventus, che viene spostato in prima squadra soltanto dieci giorni dopo aver preso la guida della Under 23 bianconera. Un sostanziale esordiente, in panchina, Andrea Pirlo. Una scommessa, vera e propria. E così, mentre ci si interroga sulla bontà di una scelta suggestiva, ecco che online impazza una sorta di foto profetica, rilanciata anche da Nonleggerlo: a sinistra Pep Guardiola, a destra Pirlo, entrambi con ... Leggi su liberoquotidiano

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - romeoagresti : #Paratici a Sky Sport: “La decisione di #Pirlo è molto naturale. Molto “juventina”. Pensiamo anche al fatto che pos… - davide_campana : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - ___tomiwaa : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -