Il bagno notturno nella Glatt finisce in tragedia (Di domenica 9 agosto 2020) Un 48enne è deceduto dopo aver tentato di soccorrere un altro natante sorpreso dalle correnti Leggi su media.tio.ch

WINTERTHUR - È stato estratto dalle acque dai soccorsi già privo di vita e i primi tentativi di rianimarlo si sono da subito rivelati disperati. È finito in tragedia un bagno notturno di un gruppo di ...

