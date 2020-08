Paola Ferrari, frecciatina a Diletta Leotta? “È più una showgirl” (Di sabato 8 agosto 2020) Paola Ferrari è ritornata a parlare di Diletta Leotta. E certamente le sue parole non passeranno inosservate. Ha spiegato, durante l’intervista rilasciata a VeroTv, che è molto diversa rispetto alla sua collega, definendola “più una showgirl”. Ha cercato comunque di spiegare meglio quello che ha detto, ben consapevole che, ogni affermazione sulla Leotta, innesca sempre … L'articolo Paola Ferrari, frecciatina a Diletta Leotta? “È più una showgirl” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

