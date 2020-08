Maric: “Ringrazio la società per la fiducia, credo fortemente in questo progetto” (Di venerdì 7 agosto 2020) Mirko Maric, arrivato in Italia in mattinata, è pronto alla sua nuova avventura con la maglia del Monza in Serie B: “Sono molto contento di essere qui alla corte di Berlusconi, che ringrazio per la fiducia. credo fortemente in questo progetto e credo che ci siano le premesse per andare in Serie A, uno dei migliori campionati al mondo. il sogno per ogni calciatore. Dimostrerò che i soldi spesi per me sono stati spesi bene. Idolo? Nessuno, ma conosco molto la Serie A perché spesso ho seguito l’Inter e il Milan.” L'articolo Maric: “Ringrazio la società per la fiducia, credo fortemente in questo progetto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

