Juventus-Lione, Marelli: “Rigore surreale” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Surreale”. Con una sola parola l’ex arbitro italiano, Luca Marelli, commenta il rigore concesso in Juventus-Lione, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Bernardeschi sgambetta leggermente, quasi impercettibilmente, Aouar ma per l’arbitro tedesco Zwayer tale da giustificare la massima punizione. Una decisione davvero inconcepibile. Surreale.#JuventusLione #UCL — Luca Marelli (@LucaMarelli72) August 7, 2020 Leggi su sportface

