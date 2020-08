Juve, non bastano Ronaldo e un rigore: solo 2-1. Lione alle Final Eight (Di venerdì 7 agosto 2020) Si infrange agli ottavi di Finale il sogno Champions dei bianconeri che, allo Stadium, non riescono nell'impresa di ribaltare l'1-0 dell'andata in favore dei francesi. La Juventus vince 2-1, ma lo 0-1 dell'andata dello scorso 26 febbraio, prima del lockdown Leggi su firenzepost

pisto_gol : L’Intruso non piace: non piace agli ex-calciatori, perché non è stato calciatore, a quelli dell’immagine,perché ves… - juventusfc : #JuveOL, -1?? Il programma di oggi: ??16:30 La conferenza stampa della Juve ??17:20 Le parole dell'@OL ?????18:45 L'al… - capuanogio : #Juve fuori dalla #ChampionsLeague contro il #Lione. Non è bastato #Ronaldo che si è caricato sulle spalle una sq… - Arcireddu17 : @beatriceletre Sarri out, con la Juve non c'entra nulla. Ogni altra parola è superflua. - Olivier82367269 : @paolorossi1965 Esatto Paolo. Questo turno lo abbiamo perduto nella gara di andata dove giocammo malissimo. Comunqu… -