Formula 1 – Concluse le FP2 di Silverstone: dominio Mercedes, guasto al motore per Vettel [TEMPI] (Di venerdì 7 agosto 2020) Seconda e ultima sessione di prove libere conclusa sul circuito di Silverstone, nel venerdì che apre il weekend del Gp del 70° anniversario. La situazione non cambia: Mercedes sempre in controllo totale con Hamilton al primo posto (1:256.06) sulla pista di casa, davanti a Valtteri Bottas fresco di rinnovo. Interessante il terzo posto di Daniel Ricciardo che precede Max Verstappen. Settima la prima Ferrari, quella guidata da Charles Leclerc. Termina invece in 14° posizione Sebastian Vettel che, a pochi minuti dalla fine della sessione, accusa un guasto al motore e scende sconsolato dalla propria monoposto. Altro weekend in salita per il tedesco? L'articolo Formula 1 – Concluse le FP2 di Silverstone: dominio ... Leggi su sportfair

zazoomblog : Formula 1 – Concluse le FP1 a Silverstone: Verstappen davanti guasto per Vettel! [TEMPI] - #Formula #Concluse… - zazoomblog : Formula 1 – Concluse le FP1 a Silverstone: Verstappen davanti guasto per Vettel! [TEMPI] - #Formula #Concluse… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Concluse Formula 1 – Concluse le FP2 di Silverstone: dominio Mercedes, guasto al motore per Vettel [TEMPI] SportFair Gran Premio 70° Anniversario, Cardile: "Ferrari, confermiamo quanto fatto di buono"

Quinta tappa del Campionato del Mondo di Formula 1 2020, secondo GP consecutivo, a distanza di una settimana, sul circuito di Silverstone e nella gara dedicata alle celebrazioni per i 70 anni del Circ ...

F1 | GP Silverstone, PL2: Hamilton chiude al top, sorpresa Ricciardo

Si è concluso il secondo turno di prove libere del Gran Premio del 70 esimo Anniversario, quinto appuntamento della stagione 2020 di Formula 1. Il più veloce di tutti è stato Lewis Hamilton, autore de ...

Quinta tappa del Campionato del Mondo di Formula 1 2020, secondo GP consecutivo, a distanza di una settimana, sul circuito di Silverstone e nella gara dedicata alle celebrazioni per i 70 anni del Circ ...Si è concluso il secondo turno di prove libere del Gran Premio del 70 esimo Anniversario, quinto appuntamento della stagione 2020 di Formula 1. Il più veloce di tutti è stato Lewis Hamilton, autore de ...