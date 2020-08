Andiamo a Barcellona a prenderci la notte (Di giovedì 6 agosto 2020) “E quindi uscimmo a riveder le stelle” dall’inferno tangibile del lockdown a quello metaforico dell’ottavo di Champion’s più assurdo della storia del futbol. Barcellona-Napoli ad agosto, in piena estate, nel vuoto e nel silenzio e nella gioia di un momento unico, irripetibile, epico. E che sia epica allora! Che sia leggenda, che passi alla storia più di quanto già non sia passato questo momento. Barricate? Catenaccio? Si, va bene, ma si deve segnare! E quindi ardore, cazzimma, irriverenza, come l’irriverente fu Gaudí che sovvertí l’ordine con assoluta arte, sbeffeggiando la naturale visione delle cose. , a dondolare l’asticella oltre il limite, a soffiare sul fuoco del falò di una stagione schiaffeggiata. Abbiamo i mezzi, abbiamo gli uomini, abbiamo un popolo in ansia, abbiamo la ... Leggi su ilnapolista

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Umbe ...

I riflettori si accendono sulla competizione per club più prestigiosa al mondo. E' tempo di parata di stelle, con la Champions League che torna a far battere i cuori dei tifosi con un tour de force ch ...

