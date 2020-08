Allerta ghiacciaio Courmayeur: completata l’evacuazione in val Ferret (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ stata completata l’evacuazione delle persone alloggiate – residenti e turisti – nella parte bassa della Ferret (Courmayeur) minacciata dal crollo di 500.000 metri cubi di ghiacciaio. Si tratta di 25 nuclei familiari, per un totale di circa 70 persone. Nessuno per il momento si e’ presentato al centro di accoglienza allestito nel Forum sport center di Courmayeur, che è in grado di ospitare fino a 100 persone. E’ quindi probabile che i residenti si siano sistemati da amici o parenti e che i turisti abbiano lasciato la localita’ valdostana o abbiano trovato una soluzione abitativa alternativa. Alle 15 è prevista una conferenza stampa alle scuole elementari di Courmayeur per presentare “il quadro evolutivo del ghiacciaio ... Leggi su meteoweb.eu

