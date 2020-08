Programmi TV di stasera, mercoledì 5 agosto 2020. Su Rai1 Piero Angela con «SuperQuark» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Piero Angela Rai1, ore 21.35: SuperQuark Nel quarto appuntamento con SuperQuark, il programma curato e condotto da Piero Angela, il documentario naturalistico della BBC, della serie “Sette continenti un Pianeta”, porterà il pubblico in viaggio in Australia. Nel cuore di Roma sorge Palazzo Barberini, sede di una parte delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. Alberto Angela guiderà i telespettatori in questo scrigno dell’architettura barocca. Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli sono andate in Svizzera, per seguire un gruppo di ricercatori che studia quali sono i fattori che favoriscono la trasmissione dell’influenza. Giovanni Carrada con Emanuela Gardenghi sveleranno i segreti dello straordinario miracolo ... Leggi su davidemaggio

